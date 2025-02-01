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  • Светлов о Мичкове и Торторелле: «Матвей – своеобразный форвард, всегда на своей игровой волне, готов отстаивать свою правоту. Тут должно быть правильное взаимодействие»
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Светлов о Мичкове и Торторелле: «Матвей – своеобразный форвард, всегда на своей игровой волне, готов отстаивать свою правоту. Тут должно быть правильное взаимодействие»

Сергей Светлов высказался о взаимоотношениях Матвея Мичкова и Джона Тортореллы.

– В российском интернете обсуждается эпизод из последнего матча «Филадельфия» – «Айлендерс» (0:3), когда после первой шайбы главный тренер хозяев Джон Торторелла эмоционально потряс за плечи своего подопечного Матвея Мичкова, а потом снял его с игры. Под вашим руководством Мичков закрепился в КХЛ, интересна ваша оценка.

– Давайте начнем с контекста. Это был матч прямых соперников по Востоку, каждый пытается запрыгнуть в последний кубковый вагон. По сути, разыгрывались не два, а четыре очка

«Айлендерс» шел на победной серии, при этом команда играет очень консервативно, от обороны – и если ведет в счете, результат практически не отдает. В принципе оборонительной командой является и «Филадельфия». 

В такой ситуации не вызывает удивления то, что гол «Айлендерс» вызвал у лавочки «Филадельфии» крайне нервную реакцию. Во многом он предопределил ход игры. Было видно, что и сам Матвей переживает этот голевой эпизод, пошли эмоции и с его стороны.

– То есть вы можете принять агрессию Тортореллы?

– Понятно, что момент был ключевым в матче. Также понятно, что со стороны тренера не должно быть двойных стандартов в отношениях с хоккеистами.

Ошибки в хоккее допускают все. И особенно те игроки, которые видят хоккей по-своему и часто рискуют. В том же матче с «Айлендерс» были еще два гола в ворота «Филадельфии», тоже после индивидуальных ошибок. При этом на лавку сел только Мичков. Это к вопросу двойных стандартов.

– Получается, Торторелла не прав?

– На мой взгляд, самое неправильное в этой истории – искать правых и виноватых, их просто нет. С одной стороны – тренер, за плечами которого 1600 матчей в НХЛ, с другой – очень талантливый форвард, новичок.

Тут должно быть правильное взаимодействие, притирка. Мичков – интересный и своеобразный форвард, он всегда на своей игровой волне и готов отстаивать свою правоту. Но от тренера с таким опытом можно взять много полезных моментов, которые для становления только в плюс.

Тут ситуацию усложняет и турнирное положение «Филадельфии». Сейчас ключевой отрезок чемпионата, еще не потерян шанс на плей-офф, многие матчи – за четыре очка. Это заставляет тренера закручивать гайки, что и наблюдается, – сказал экс-тренер «Сочи» Сергей Светлов.

Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoСергей Светлов
logoДжон Торторелла
logoАйлендерс
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