Костюченок о 5:0 с «Барысом»: «Амур» порой заигрывался в моментах, где можно было сыграть попроще, но в целом молодец. Хорошая игра для болельщиков»

Виктор Костюченок оценил победу «Амура» над «Барысом» (5:0).

«Хорошая игра для болельщиков, много голов, позиционные атаки, контратаки… Наши ребята порой заигрывались в моментах, где можно было сыграть попроще, но в целом молодцы.

Вратарь отыграл на ноль, в нужные моменты Дамир [Шаймарданов] подтащил, оставил команду в игре, особенно в начале. Потом сыграли по счету, думаю, болельщики остались довольны.

Да, были моменты, когда «Барыс » во втором периоде закрывал в зоне, но у нас была хорошая позиционная оборона и игра на контратаках, молодцы. Мы тоже в одной смене во втором периоде хорошо закрыли соперников, но до логического завершения не дошло. Ничего, поработаем над этим», – сказал и.о. тренера «Амура ».