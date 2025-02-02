«Амур» победил «Барыс» – 5:0. 11 игроков основы казахстанцев уехали на Азиатские игры, Маттссон вышел на лед впервые с октября
«Амур» крупно обыграл «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Дублем отметился Владислав Барулин.
Отметим, что в составе казахстанской команды отсутствуют 11 игроков основы, уехавших выступать за сборную на Азиатских играх, которые пройдут 7 по 14 февраля в Харбине.
В воротах «Барыса» впервые с 5 октября сыграл швед Юхан Маттссон.
«Амур» идет на 11 месте Восточной конференции, набрав 31 очко за 51 матч. Астанинцы идут на 12-м месте Востока. В их активе 28 очков в 52 играх.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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