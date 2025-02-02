Корнилов о допуске России на ОИ-2026: «Положительный момент, что на совет ИИХФ вызван Буре. Думаю, что Канада и США не против, но вопрос в риторике европейских федераций»

Кирилл Корнилов высказался о возможном допуске хоккейной сборной к ОИ-2026.

Ранее стало известно, что совет ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде 2-4 февраля.

«Очень положительный момент в том, что на совет вызван [Павел] Буре . Впервые за последние несколько лет российский представитель будет на собрании, будет обсуждать насущные дела, в том числе представлять российскую сторону.

Интересно посмотреть на реакцию наших, поедем ли мы [на Игры] без флага и гимна, если такие условия будут предложены. Интересно, как ИИХФ это преподнесет и как на это отреагируют европейские сборные.

Думаю, что Канада и США не будут против. Мы прекрасно видим, как наши ребята играют за океаном, но весь вопрос заключается в риторике европейских международных федераций, которые в последние годы несколько раз отзывались о России не самым лестным образом.

Будем следить и ждать возвращения сборной России на международную арену», – сказал комментатор и бывший вратарь системы «Спартака» Кирилл Корнилов .

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