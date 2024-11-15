Корнилов о «Салавате»: «На одних легионерах далеко не уедешь – нужно помогать и нижним звеньям. Когда это происходит, команда набирает очки. Это мы и видим в ноябре»

Кирилл Корнилов высказался об игре «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/25.

«Можно ли назвать «Салават » легионерской командой? Скорее, да, чем нет. Эта тенденция наблюдается не первый год: раньше были финны, теперь пришли американцы.

Если повторяться с интервью, которое я давал перед стартом сезона, то у «Салавата» так и не появился ярко выраженный атакующий защитник. Науменков, конечно, может сыграть результативно, но видеть в списке самых результативных защитников команды Панина и Василевского несколько непривычно. Все последние сезоны Алексей использовался больше как разрушитель, хотя когда-то набирал по много очков в «Автомобилисте».

Если возвращаться к иностранцам, то игра «Салавата» выстраивается вокруг легионерской четверки. Идет поддержка со стороны россиян из верхних звеньев: Шарова и Алалыкина . В последних играх стал обращать внимание, что у «Салавата» есть помощь от игроков нижних троек: Сучкова, Пименова и Яна.

Понятное дело, что на одних легионерах далеко не уедешь – нужно помогать и нижним звеньям. Когда это происходит, команда набирает очки и поднимается в таблице. Это мы и видим в ноябре», – сказал бывший вратарь «Спартака», комментатор Кирилл Корнилов.