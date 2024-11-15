  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Корнилов о «Салавате»: «На одних легионерах далеко не уедешь – нужно помогать и нижним звеньям. Когда это происходит, команда набирает очки. Это мы и видим в ноябре»
4

Корнилов о «Салавате»: «На одних легионерах далеко не уедешь – нужно помогать и нижним звеньям. Когда это происходит, команда набирает очки. Это мы и видим в ноябре»

Кирилл Корнилов высказался об игре «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/25.

«Можно ли назвать «Салават» легионерской командой? Скорее, да, чем нет. Эта тенденция наблюдается не первый год: раньше были финны, теперь пришли американцы.

Если повторяться с интервью, которое я давал перед стартом сезона, то у «Салавата» так и не появился ярко выраженный атакующий защитник. Науменков, конечно, может сыграть результативно, но видеть в списке самых результативных защитников команды Панина и Василевского несколько непривычно. Все последние сезоны Алексей использовался больше как разрушитель, хотя когда-то набирал по много очков в «Автомобилисте». 

Если возвращаться к иностранцам, то игра «Салавата» выстраивается вокруг легионерской четверки. Идет поддержка со стороны россиян из верхних звеньев: Шарова и Алалыкина. В последних играх стал обращать внимание, что у «Салавата» есть помощь от игроков нижних троек: Сучкова, Пименова и Яна.

Понятное дело, что на одних легионерах далеко не уедешь – нужно помогать и нижним звеньям. Когда это происходит, команда набирает очки и поднимается в таблице. Это мы и видим в ноябре», – сказал бывший вратарь «Спартака», комментатор Кирилл Корнилов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoСалават Юлаев
logoГригорий Панин
logoКХЛ
logoКирилл Корнилов
logoАлексей Василевский
logoМихаил Науменков
logoДжош Ливо
logoАлександр Шаров
logoДеннис Ян
logoШелдон Ремпал
logoСаша Хмелевски
logoДанил Алалыкин
logoАртем Пименов
logoЕгор Сучков
logoНэйтан Тодд
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Динамо» и еще 3 клуба сыграют в турнире КХЛ «3 на 3». В составе должен быть хотя бы один известный хоккеист
27вчера, 14:41
Никита Щитов: «Календарь в КХЛ не доработан – в выходные мало игр или они скучные. Не должно быть больших пауз, и чтобы «Спартак» не играл целый месяц на выезде»
513 ноября, 14:04
Виктор Козлов: «Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно»
312 ноября, 17:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «Гатиятулин душой переживает за хоккей, живет им. С большим уважением отношусь к нему. Все игры СКА с «Ак Барсом» – самые яркие битвы в КХЛ»
2 минуты назад
Василевский про 300 побед в НХЛ: «В этой лиге трудно побеждать, но последние 10 лет я играю за замечательную команду. Они усердно работают и помогают мне»
20 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет московское «Динамо», «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» против СКА
2423 минуты назад
Ротенберг о Казани: «Я был здесь, когда «Ак Барс» выиграл 1-й Кубок Гагарина. Это город с хоккейными традициями. Отличный дворец, лед, воздух – есть все для хоккея высокого уровня» 
1134 минуты назад
Драйзайтль о том, может ли Макдэвид набрать 2000 очков в НХЛ: «Если не он, то кто? Я никогда не ставлю против Коннора. Это меня не удивит»
7сегодня, 07:45
Капризов достиг отметки 20 передач за сезон быстрее всех в истории «Миннесоты» – за 16 матчей
6сегодня, 07:22
Макдэвид с 1000-м очком, Василевский с 300-й победой и Братт с хет-триком – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 06:45
НХЛ. «Даллас» забросил 7 шайб «Бостону», «Тампа» победила «Виннипег», «Филадельфия» одолела «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Монреаль»
203сегодня, 06:00
Задоров подрался с Джейми Бенном, вступившись за Карло. У него 17 минут штрафа и «минус 2» в матче с «Далласом»
17сегодня, 05:54Видео
Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только Гретцки, Лемье и Босси были быстрее
43сегодня, 05:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Ак Барс» вывел Петана из списка травмированных
14 минут назад
Федотов о 5:4 с «Оттавой»: «Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться. Все блокировали броски, действовали просто, но умно»
152 минуты назад
Байрон Фроуз: «Мне нравится в России. Ярославль – прекрасный город, церкви очень красивы, как и весь исторический центр»
1сегодня, 07:53
Величкин о Дорофееве: «В России он уже элитный игрок, в этом году должен покорить элиту североамериканского хоккея. У него все впереди»
сегодня, 07:04
Фроуз о Радулове: «Кайфую от игры в одном звене с ним. Александр очень многое делает для «Локомотива»
сегодня, 06:56
Бобровский пропустил 5 голов за матч во 2-й раз в сезоне. Он отбил 23 из 28 бросков «Нью-Джерси»
2сегодня, 06:29
Варламов одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 24 из 26 бросков «Ванкувера»
1сегодня, 06:15
Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»
12сегодня, 05:59
Бучневич против «Баффало»: 5-й гол в сезоне, 4 броска и 1 хит за 18:19
сегодня, 05:37Видео
Юрий Жирков: «Мне очень нравится играть в хоккей. Слежу за НХЛ, КХЛ, за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»
сегодня, 04:59