Гусев об ОИ-2026: «Очень хочется играть за сборную. Неважно, какой год и какая атмосфера – хочу играть всегда и на всех турнирах»

Никита Гусев высказался о желании выступать за сборную России.

Россия с марта 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ИИХФ .

– Скоро будет решаться вопрос, допустят ли Россию на Олимпиаду‑2026 в Италии. Вы хотели бы поехать на свои третьи Игры?

– Очень хочется играть за сборную России . И неважно, какой это год, какая атмосфера. Я просто хочу всегда и на всех турнирах играть за сборную.

– Решение Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет 3-4 февраля на совете. Какие мысли лезут в голову?

– Как будет, так и будет. От меня мало что зависит, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев .

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