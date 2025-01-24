Гусев об ОИ-2026: «Очень хочется играть за сборную. Неважно, какой год и какая атмосфера – хочу играть всегда и на всех турнирах»
Никита Гусев высказался о желании выступать за сборную России.
Россия с марта 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ИИХФ.
– Скоро будет решаться вопрос, допустят ли Россию на Олимпиаду‑2026 в Италии. Вы хотели бы поехать на свои третьи Игры?
– Очень хочется играть за сборную России. И неважно, какой это год, какая атмосфера. Я просто хочу всегда и на всех турнирах играть за сборную.
– Решение Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет 3-4 февраля на совете. Какие мысли лезут в голову?
– Как будет, так и будет. От меня мало что зависит, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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