«Авангард» поместил Буше в список травмированных. Форварду попали шайбой в голову в игре с «Салаватом»
«Авангард» поместил Рида Буше в список травмированных.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4) форварду попали шайбой в голову, после чего он уходил в раздевалку, но позже вернулся в игру.
В нынешнем сезоне Буше провел 42 матча и набрал 37 (22+15) очков при полезности «плюс 8».
Отметим, что американский нападающий был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.
«Авангард» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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