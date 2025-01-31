«Авангард» поместил Буше в список травмированных. Форварду попали шайбой в голову в игре с «Салаватом»

«Авангард» поместил Рида Буше в список травмированных.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым » (2:4) форварду попали шайбой в голову, после чего он уходил в раздевалку, но позже вернулся в игру.

В нынешнем сезоне Буше провел 42 матча и набрал 37 (22+15) очков при полезности «плюс 8».

Отметим, что американский нападающий был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

«Авангард» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке