Рид Буше о будущем в «Авангарде»: «Агент приезжал в Омск, но новостей пока нет. Ничего не могу сказать по этому поводу»
Рид Буше ответил на вопрос о своем будущем в «Авангарде».
Срок контракта игрока рассчитан до 31 мая 2025 года.
– Недавно в Омске побывал ваш агент. Можете ли что-то сказать относительно вашего будущего в «Авангарде»?
– Агент действительно приезжал, но новостей пока никаких нет. Так что ничего не могу сказать по этому поводу, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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