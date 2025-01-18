Рид Буше о будущем в «Авангарде»: «Агент приезжал в Омск, но новостей пока нет. Ничего не могу сказать по этому поводу»

Рид Буше ответил на вопрос о своем будущем в «Авангарде».

Срок контракта игрока рассчитан до 31 мая 2025 года.

– Недавно в Омске побывал ваш агент. Можете ли что-то сказать относительно вашего будущего в «Авангарде»?

– Агент действительно приезжал, но новостей пока никаких нет. Так что ничего не могу сказать по этому поводу, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше .