Рид Буше о Ги Буше и Хартли: «Они во многом похожи: много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока»

Рид Буше ответил на вопрос о разнице между Ги Буше и Бобом Хартли.

– Есть ли контраст между Хартли и Буше?

– Я бы так не сказал. Они во многом похожи, много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока.

– В последнее время в команду зашло много новых амбициозных ребят. Как воспринял перемены?

– Это здорово, что пришло пополнение.

Нам надо сыграться, возрастет конкуренция, что тоже плюс нашей команде. Надеюсь, парни помогут нам на длинном пути, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.