«Авангард» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
«Авангард» потерпел 3 поражения в 4 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше проиграла «Салавату» со счетом 2:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Авангард» с 53 очками в 49 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
31 января омский клуб примет «Барыс», игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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