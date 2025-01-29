«Авангард» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Авангард» потерпел 3 поражения в 4 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше проиграла «Салавату » со счетом 2:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Авангард » с 53 очками в 49 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

31 января омский клуб примет «Барыс», игра начнется в 16:30 по московскому времени.