Кросби стал капитаном Канады на Турнире четырех наций. Макдэвид и Макар – альтернативные капитаны
Сидни Кросби назначен капитаном сборной Канады на Турнире четырех наций.
37-летний форвард является действующим капитаном «Питтсбурга» с мая 2007 года.
Его ассистентами стали нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Колорадо» Кэйл Макар.
Турнир пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Канада проведет первый матч против сборной Швеции 12 февраля в Монреале.
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Кросби вышел на 13-е место в истории НХЛ по победным голам (95). По общему числу шайб (608) он делит 19-е место с Сиссарелли
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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