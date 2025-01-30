Кросби стал капитаном Канады на Турнире четырех наций. Макдэвид и Макар – альтернативные капитаны

Сидни Кросби назначен капитаном сборной Канады на Турнире четырех наций.

37-летний форвард является действующим капитаном «Питтсбурга » с мая 2007 года.

Его ассистентами стали нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид и защитник «Колорадо » Кэйл Макар .

Турнир пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Канада проведет первый матч против сборной Швеции 12 февраля в Монреале.

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Кросби вышел на 13-е место в истории НХЛ по победным голам (95). По общему числу шайб (608) он делит 19-е место с Сиссарелли