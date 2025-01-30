Барков стал капитаном Финляндии на Турнире четырех наций. Рантанен, Ахо и Гранлунд – альтернативные капитаны

Александр Барков назначен капитаном сборной Финляндии на Турнире четырех наций.

29-летний форвард является действующим капитаном «Флориды» с сентября 2018 года.

Его ассистентами стали нападающие «Каролины» Себастьян Ахо и Микко Рантанен , а также Микаэль Гранлунд из «Сан-Хосе».

Турнир пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Первый матч сборная Финляндии проведет в ночь с 13 на 14 февраля против США.

Барков – 1-й хоккеист, ставший спортсменом года в Финляндии. Награду вручил президент Стубб, приз от имени игрока получил его 1-й тренер Мякинен