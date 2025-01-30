Кросби вышел на 13-е место в истории НХЛ по победным голам (95). По общему числу шайб (608) он делит 19-е место с Сиссарелли

Сидни Кросби вышел на 13-е место в истории НХЛ по победным голам.

Нападающий «Питтсбурга » забросил решающую шайбу и сделал передачу в матче против «Юты» (3:2 ОТ).

Теперь на счету Сидни Кросби 95 победных голов в регулярках НХЛ.

Он превзошел достижение Стива Айзермана (94 победные шайбы) и вышел на единоличное 13-е место в истории лиги по этому показателю.

12-е место занимает Матс Сундин (96). Рекордсмен – Яромир Ягр (135).

Всего в активе Кросби 1651 (608+1043) очко в 1325 матчах НХЛ . По общему числу голов он разделил 19-е место в истории лиги с Дино Сиссарелли (608). 18-е место занимает Бобби Халл (610). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).