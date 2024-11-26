Бедард, Лафреньер, Марнер, Конекны и Барзэл – в окончательном составе Канады на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ
Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
4 декабря должны быть официально представлены полные составы команд.
Официальный сайт НХЛ представил окончательный вариант состава сборной Канады.
Вратари: Логан Томпсон («Вашингтон»), Эдин Хилл («Вегас»), Кэм Тэлбот («Детройт»).
Защитники: Кэйл Макар, Девон Тэйвс (оба – «Колорадо»), Алекс Пьетранжело, Ши Теодор (оба – «Вегас»), Джош Моррисси («Виннипег»), Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»), Эван Бушар («Эдмонтон»).
Нападающие: Мэтью Барзэл («Айлендерс»), Коннор Бедард («Чикаго»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), Нэтан Маккиннон (Колорадо), Брэд Маршанд («Бостон»), Митч Марнер (Торонто), Коннор Макдэвид (Эдмонтон), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Шайфли («Виннипег»), Марк Стоун («Вегас»).
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