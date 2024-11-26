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Бедард, Лафреньер, Марнер, Конекны и Барзэл – в окончательном составе Канады на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ

Сайт НХЛ представил вариант состава Канады на Турнир четырех наций.

Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

4 декабря должны быть официально представлены полные составы команд.

Официальный сайт НХЛ представил окончательный вариант состава сборной Канады.

Вратари: Логан Томпсон («Вашингтон»), Эдин Хилл («Вегас»), Кэм Тэлбот («Детройт»).

Защитники: Кэйл Макар, Девон Тэйвс (оба – «Колорадо»), Алекс Пьетранжело, Ши Теодор (оба – «Вегас»), Джош Моррисси («Виннипег»), Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»), Эван Бушар («Эдмонтон»).

Нападающие: Мэтью Барзэл («Айлендерс»), Коннор Бедард («Чикаго»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), Нэтан Маккиннон (Колорадо), Брэд Маршанд («Бостон»), Митч Марнер (Торонто), Коннор Макдэвид (Эдмонтон), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Шайфли («Виннипег»), Марк Стоун («Вегас»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДуги Хэмилтон
logoЛоган Томпсон
logoВиннипег
logoДжош Моррисси
logoКэйл Макар
logoАлекс Пьетранжело
Турнир четырех наций НХЛ
logoЭван Бушар
logoНью-Джерси
logoКэм Тэлбот
logoЭдмонтон
logoДевон Тэйвс
logoШи Теодор
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЭдин Хилл
logoТрэвис Конекны
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoРейнджерс
logoБостон
logoБрэйден Пойнт
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoФлорида
logoПиттсбург
logoМэтью Барзэл
logoМитч Марнер
logoНХЛ
logoТоронто
logoМарк Стоун
logoЧикаго
logoСидни Кросби
logoМарк Шайфли
logoВегас
logoСэм Райнхарт
logoКоннор Бедард
logoАлексис Лафреньер
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
logoБрэд Маршанд
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