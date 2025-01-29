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  • Макдэвид о Кросби и Турнире четырех наций: «Все, что Сидни сделал для хоккея – феноменально. Я бывал с ним на сборах, но теперь все на другом уровне»
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Макдэвид о Кросби и Турнире четырех наций: «Все, что Сидни сделал для хоккея – феноменально. Я бывал с ним на сборах, но теперь все на другом уровне»

Коннор Макдэвид рад возможности сыграть с Сидни Кросби за сборную Канады.

Турнир четырех наций НХЛ пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от возможности сыграть с Сидни Кросби в одной команде. 

«Я уже бывал с ним на нескольких сборах. Но теперь все будет на совершенно другом уровне.

Это просто невероятно. Все, что он сделал для хоккея, все, чего он добился, и тот факт, что он до сих пор играет на высочайшем уровне, – это просто феноменально.

Не думать о турнире становится все сложнее и сложнее. Это, конечно, не Олимпиада и не Кубок мира. Но это хороший анонс того, что нас ждет», – сказал форвард «Эдмонтона» и сборной Канады. 

Макдэвид заявил, что Кросби должен быть капитаном сборной Канады на Турнире четырех наций: «Это не обсуждается»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoСидни Кросби
logoПиттсбург
logoТурнир четырех наций по хоккею
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