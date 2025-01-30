Эрссон заменит Маркстрема в сборной Швеции на Турнире четырех наций. Голкипер «Нью-Джерси» выбыл на 4-6 недель из-за травмы колена

Самуэль Эрссон заменит Якоба Маркстрема на Турнире четырех наций.

Ранее стало известно , что голкипер «Нью-Джерси» и сборной Швеции выбыл на 4-6 недель из-за травмы колена. На предстоящем турнире вместо него сыграет 25-летний вратарь «Филадельфии».

В текущем сезоне Эрссон провел 28 матчей и одержал 15 побед, отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 2,86.

Турнир пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

НХЛ не накажет игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций. Им не придется пропускать матчи регулярки