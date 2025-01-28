НХЛ не накажет игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций. Им не придется пропускать матчи регулярки
НХЛ не будет наказывать игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций.
Лига не будет заставлять игроков пропускать игры регулярного чемпионата за отказ от участия в предстоящем Турнире четырех наций.
Турнир, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, заменит Матч звезд в этом сезоне. В нем примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.
Согласно политике НХЛ, в случае отказа от участия в Матче звезд хоккеисты обязаны пропустить одну игру регулярного чемпионата.
Как сообщил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли, для турнира сборных это правило применяться не будет.
В воскресенье «Вегас» объявил, что защитник Алекс Пьетранжело, включенный в состав сборной Канады, не сыграет на турнире из-за проблем со здоровьем. При этом он продолжил выступать за «Голден Найтс» в матчах лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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