Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем пропустит 4-6 недель из-за травмы. Он может не сыграть на Турнире четырех наций
Якоб Маркстрем пропустит 4-6 недель из-за травмы.
У вратаря «Нью-Джерси» выявлено растяжение связки правого колена.
Голкипер «Дэвилс» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:1). В начале второго периода Маркстрем столкнулся с форвардом «Брюинс» Джастином Брэзо.
Таким образом, Маркстрем, скорее всего, пропустит Турнир четырех наций, который начнется 12 февраля. Голкипер был включен в состав сборной Швеции.
В этом сезоне голкипер провел 36 матчей в НХЛ, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,20 шайбы и отражая 91,2% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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