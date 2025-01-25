Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем пропустит 4-6 недель из-за травмы. Он может не сыграть на Турнире четырех наций

Якоб Маркстрем пропустит 4-6 недель из-за травмы.

У вратаря «Нью-Джерси » выявлено растяжение связки правого колена.

Голкипер «Дэвилс» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:1). В начале второго периода Маркстрем столкнулся с форвардом «Брюинс» Джастином Брэзо.

Таким образом, Маркстрем , скорее всего, пропустит Турнир четырех наций , который начнется 12 февраля. Голкипер был включен в состав сборной Швеции .

В этом сезоне голкипер провел 36 матчей в НХЛ, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,20 шайбы и отражая 91,2% бросков.