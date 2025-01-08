Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score, Густавссон – 2-й, Томпсон – 3-й
Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score.
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.
По версии издания на данный момент список претендентов выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
2. Филип Густавссон («Миннесота»);
3. Логан Томпсон («Вашингтон»);
4. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»);
5. Маккензи Блэквуд («Колорадо»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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