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Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score, Густавссон – 2-й, Томпсон – 3-й

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

По версии издания на данный момент список претендентов выглядит следующим образом: 

1. Коннор Хеллибак («Виннипег»);

2. Филип Густавссон («Миннесота»);

3. Логан Томпсон («Вашингтон»);

4. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»);

5. Маккензи Блэквуд («Колорадо»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
logoКоннор Хеллибак
logoВиннипег
logoНХЛ
рейтинги
logoМаккензи Блэквуд
logoФилип Густавссон
logoКолорадо
logoЯкоб Маркстрем
logoНью-Джерси
logoМиннесота
logoЛоган Томпсон
logoВашингтон
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