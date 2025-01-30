Федотов отразил 9 из 10 бросков «Нью-Джерси», заменив Эрссона во 2-м периоде матча. Вратарь «Филадельфии» сыграл 26 минут

Иван Федотов появился на замену в матче против «Нью-Джерси».

Российский голкипер «Филадельфии» провел на льду 26 минут и 17 секунд в игре регулярного чемпионата, в которой «Флайерс» уступили 0:5.

Иван Федотов появился на льду на 14-й минуте во втором периоде после того, как Самуэль Эрссон пропустил четыре шайбы.

На своем игровом отрезке россиянин пропустил одну шайбу, отразив 9 из 10 бросков.

В этом сезоне Федотов провел 15 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 3,22 шайбы и отражая 88% бросков.