Федотов отразил 9 из 10 бросков «Нью-Джерси», заменив Эрссона во 2-м периоде матча. Вратарь «Филадельфии» сыграл 26 минут
Иван Федотов появился на замену в матче против «Нью-Джерси».
Российский голкипер «Филадельфии» провел на льду 26 минут и 17 секунд в игре регулярного чемпионата, в которой «Флайерс» уступили 0:5.
Иван Федотов появился на льду на 14-й минуте во втором периоде после того, как Самуэль Эрссон пропустил четыре шайбы.
На своем игровом отрезке россиянин пропустил одну шайбу, отразив 9 из 10 бросков.
В этом сезоне Федотов провел 15 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 3,22 шайбы и отражая 88% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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