«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 11 команд – 100-процентная посещаемость, у «Виннипега» – 89,8%, «Сан-Хосе» на последнем месте – 77,5% (The Athletic)
Данные брались из открытых источников, учитывались только матчи, сыгранные до 10 ноября включительно. В рейтинг не была добавлена «Юта».
Отметим, что 11 клубов продемонстрировали посещаемость в 100% и более, а «Виннипег», одержавший 15 побед в 16 матчах на старте сезона, идет по этому показателю на 25-м месте в НХЛ.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. «Вегас», 17 889 зрителей – 102,2%;
2. «Бостон», 17 850 зрителей – 101,6%;
3. «Миннесота», 18 170 зрителей – 101,2%;
4. «Нэшвилл», 17 206 зрителей – 100,5%;
5. «Каролина», 18 736 зрителей – 100,3%;
6. «Сиэтл», 17 151 зритель – 100,3%;
7. «Колорадо», 18 038 зрителей – 100,2%;
8. «Даллас», 18 532 зрителя – 100%;
9. «Тампа-Бэй», 19 032 зрителя – 100%;
10. «Монреаль», 21 105 зрителей – 100%;
11. «Эдмонтон», 18 347 зрителей – 100%;
12. «Торонто», 18 765 зрителей – 99,8%;
13. «Рейнджерс», 17 935 зрителей – 99,6%;
14. «Детройт», 19 410 зрителей – 99,5%;
15. «Ванкувер», 18 764 зрителя – 99,2%;
16. «Флорида», 18 887 зрителей – 98,1%;
17. «Сент-Луис», 17 690 зрителей – 97,8%;
18. «Нью-Джерси», 15 847 зрителей – 96%;
19. «Чикаго», 18 544 зрителя – 94,1%;
20. «Вашингтон», 17 354 зрителя – 93,8%;
21. «Лос-Анджелес», 16 931 зритель – 93,4%;
22. «Питтсбург», 16 902 зрителя – 92,9%;
23. «Анахайм», 15 852 зрителя – 92,3%;
24. «Калгари», 17 344 зрителя – 89,9%;
25. «Виннипег», 13 764 зрителя – 89,8%;
26. «Филадельфия», 17 407 зрителей – 89,1%;
27. «Оттава», 16 607 зрителей – 89%;
28. «Айлендерс», 15 247 зрителей – 88,4%;
29. «Баффало», 15 303 зрителя – 80,2%;
30. «Коламбус», 15 916 зрителей – 78,8%;
31. «Сан-Хосе», 13 506 зрителей – 77,5%;
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