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  • «Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 11 команд – 100-процентная посещаемость, у «Виннипега» – 89,8%, «Сан-Хосе» на последнем месте – 77,5% (The Athletic)
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«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 11 команд – 100-процентная посещаемость, у «Виннипега» – 89,8%, «Сан-Хосе» на последнем месте – 77,5% (The Athletic)

The Athletic опубликовал рейтинг посещаемости клубов НХЛ.

Данные брались из открытых источников, учитывались только матчи, сыгранные до 10 ноября включительно. В рейтинг не была добавлена «Юта».

Отметим, что 11 клубов продемонстрировали посещаемость в 100% и более, а «Виннипег», одержавший 15 побед в 16 матчах на старте сезона, идет по этому показателю на 25-м месте в НХЛ.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. «Вегас», 17 889 зрителей – 102,2%;

2. «Бостон», 17 850 зрителей – 101,6%;

3. «Миннесота», 18 170 зрителей – 101,2%;

4. «Нэшвилл», 17 206 зрителей – 100,5%;

5. «Каролина», 18 736 зрителей – 100,3%;

6. «Сиэтл», 17 151 зритель – 100,3%;

7. «Колорадо», 18 038 зрителей – 100,2%;

8. «Даллас», 18 532 зрителя – 100%;

9. «Тампа-Бэй», 19 032 зрителя – 100%;

10. «Монреаль», 21 105 зрителей – 100%;

11. «Эдмонтон», 18 347 зрителей – 100%;

12. «Торонто», 18 765 зрителей – 99,8%;

13. «Рейнджерс», 17 935 зрителей – 99,6%;

14. «Детройт», 19 410 зрителей – 99,5%;

15. «Ванкувер», 18 764 зрителя – 99,2%;

16. «Флорида», 18 887 зрителей – 98,1%;

17. «Сент-Луис», 17 690 зрителей – 97,8%;

18. «Нью-Джерси», 15 847 зрителей – 96%;

19. «Чикаго», 18 544 зрителя – 94,1%;

20. «Вашингтон», 17 354 зрителя – 93,8%;

21. «Лос-Анджелес», 16 931 зритель – 93,4%;

22. «Питтсбург», 16 902 зрителя – 92,9%;

23. «Анахайм», 15 852 зрителя – 92,3%;

24. «Калгари», 17 344 зрителя – 89,9%;

25. «Виннипег», 13 764 зрителя – 89,8%;

26. «Филадельфия», 17 407 зрителей – 89,1%;

27. «Оттава», 16 607 зрителей – 89%;

28. «Айлендерс», 15 247 зрителей – 88,4%;

29. «Баффало», 15 303 зрителя – 80,2%;

30. «Коламбус», 15 916 зрителей – 78,8%;

31. «Сан-Хосе», 13 506 зрителей – 77,5%;

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
рейтинги
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКалгари
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoАнахайм
logoДаллас
logoСан-Хосе
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