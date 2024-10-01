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«Эдмонтон» возглавил предсезонный рейтинг силы клубов НХЛ по версии The Score. «Флорида» – 2-я, «Даллас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 24-й

«Эдмонтон» возглавил предсезонный рейтинг силы клубов НХЛ по версии The Score.

Эксперты издания проранжировали все клубы НХЛ по силе их состава. Полученные результаты были сведены в общий рейтинг.

Первую строчку занял «Эдмонтон», в прошлом сезоне игравший в финале Кубка Стэнли. На второй позиции действующий чемпион – «Флорида». Тройку замкнул «Даллас».

Полностью список выглядит следующим образом:

1. «Эдмонтон»;

2. «Флорида»;

3. «Даллас»;

4. «Рейнджерс»;

5. «Колорадо»;

6. «Нью-Джерси»;

7. «Бостон»;

8. «Торонто»;

9. «Нэшвилл»;

10. «Ванкувер»;

11. «Каролина»;

12. «Вегас»;

13. «Тампа-Бэй»;

14. «Виннипег»;

15. «Вашингтон»;

16. «Лос-Анджелес»;

17. «Айлендерс»;

18. «Оттава»;

19. «Миннесота»;

20. «Юта»;

21. «Баффало»;

22. «Детройт»;

23. «Сент-Луис»;

24. «Питтсбург»;

25. «Сиэтл»;

26. «Филадельфия»;

27. «Монреаль»;

28. «Чикаго»;

29. «Анахайм»;

30. «Коламбус»;

31. «Калгари»;

32. «Сан-Хосе».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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logoЮта
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