«Эдмонтон» возглавил предсезонный рейтинг силы клубов НХЛ по версии The Score. «Флорида» – 2-я, «Даллас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 24-й
Эксперты издания проранжировали все клубы НХЛ по силе их состава. Полученные результаты были сведены в общий рейтинг.
Первую строчку занял «Эдмонтон», в прошлом сезоне игравший в финале Кубка Стэнли. На второй позиции действующий чемпион – «Флорида». Тройку замкнул «Даллас».
Полностью список выглядит следующим образом:
1. «Эдмонтон»;
2. «Флорида»;
3. «Даллас»;
4. «Рейнджерс»;
5. «Колорадо»;
6. «Нью-Джерси»;
7. «Бостон»;
8. «Торонто»;
9. «Нэшвилл»;
10. «Ванкувер»;
11. «Каролина»;
12. «Вегас»;
13. «Тампа-Бэй»;
14. «Виннипег»;
15. «Вашингтон»;
16. «Лос-Анджелес»;
17. «Айлендерс»;
18. «Оттава»;
19. «Миннесота»;
20. «Юта»;
21. «Баффало»;
22. «Детройт»;
23. «Сент-Луис»;
24. «Питтсбург»;
25. «Сиэтл»;
26. «Филадельфия»;
27. «Монреаль»;
28. «Чикаго»;
29. «Анахайм»;
30. «Коламбус»;
31. «Калгари»;
32. «Сан-Хосе».
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