Ротенберг о крушении самолета в США: «Страшная трагедия. Там были фигуристы, наши коллеги по льду. Соболезнования близким погибших. Такое не должно случаться. Скорбим»

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с крушением самолета в США.

Ранее стало известно, что тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолет потерпел крушение возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после столкновения с вертолетом.

«Страшная трагедия в Вашингтоне. Авиакатастрофа, десятки погибших.

Сообщают, что в самолете находились фигуристы, наши коллеги по льду, в том числе могли быть и россияне – тренеры и молодые спортсмены, выступавшие за нашу страну на международных турнирах, выигрывавшие медали на соревнованиях высочайшего уровня.

Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнования семьям, близким и друзьям погибших. Такое не должно случаться. Скорбим 🙏», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .