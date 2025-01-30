Ротенберг о крушении самолета в США: «Страшная трагедия. Там были фигуристы, наши коллеги по льду. Соболезнования близким погибших. Такое не должно случаться. Скорбим»
Ранее стало известно, что тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолет потерпел крушение возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после столкновения с вертолетом.
«Страшная трагедия в Вашингтоне. Авиакатастрофа, десятки погибших.
Сообщают, что в самолете находились фигуристы, наши коллеги по льду, в том числе могли быть и россияне – тренеры и молодые спортсмены, выступавшие за нашу страну на международных турнирах, выигрывавшие медали на соревнованиях высочайшего уровня.
Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнования семьям, близким и друзьям погибших. Такое не должно случаться. Скорбим 🙏», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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