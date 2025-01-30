Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены
Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.
В Уичито ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию.
«Федерация фигурного катания США может подтвердить, что несколько членов нашего сообщества фигурного катания, к сожалению, были на борту рейса 5342 American Airlines <...>
Спортсмены и тренеры возвращались домой из National Development Camp, который проводился совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас.
Мы опустошены этой ужасной трагедией и переживаем вместе с семьями жертв. Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления», – заявили в Федерации фигурного катания США.
В СМИ на данный момент появляется неподтвержденная информация о списках с именами фигуристов, которые могли находиться на борту.
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