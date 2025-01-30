Аннабель Морозов не находилась на борту самолета, разбившегося в США. Отец фигуристки подтвердил, что с ней все хорошо

Фигуристка Аннабель Морозов не находилась на борту самолета, разбившегося в США.

Об этом заявил ее отец и тренер Николай Морозов. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что спортсменка могла быть на этом рейсе.

«Все хорошо», – ответил Николай Морозов.

Источник РИА Новости также подтвердил, что Аннабель находится дома с начала недели.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.

В Уичито ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию, где Аннабель заняла 10-е место в танцах на льду вместе с Джеффри Ченом.