Торгашев, Макбет и Паркман не находились на борту самолета, потерпевшего крушение в США («Чемпионат»)
Фигуристы Торгашев, Макбет и Паркман не были на борту самолета, упавшего в США.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.
Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом.
В СМИ появился неофициальный список фигуристов, которые могли быть в самолете – в частности, упоминались Эндрю Торгашев, Кэти Макбет и Даниил Паркман. Однако несколько спортсменов из списка уже заявили, что не летели этим рейсом.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
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