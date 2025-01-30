Торгашев, Макбет и Паркман не находились на борту самолета, потерпевшего крушение в США («Чемпионат»)

Фигуристы Торгашев, Макбет и Паркман не были на борту самолета, упавшего в США.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом.

В СМИ появился неофициальный список фигуристов, которые могли быть в самолете – в частности, упоминались Эндрю Торгашев , Кэти Макбет и Даниил Паркман. Однако несколько спортсменов из списка уже заявили, что не летели этим рейсом.