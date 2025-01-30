Ефимовой и Митрофанова не было на борту разбившегося в США самолета
Ефимова и Митрофанов не летели на самолете, который разбился в США.
Ранее стало известно, что тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.
Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом.
«Меня и партнера на борту этого самолета не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник», – сказала Алиса Ефимова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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