Морис – 2-й тренер в истории с 1900 матчами в НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис провел 1900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для тренера «Пантерс» стала игра против «Лос-Анджелеса» (3:0).

Пол Морис стал вторым главным тренером в истории НХЛ , достигшим отметки 1900 матчей в регулярных чемпионатах.

Ранее это удалось Скотти Боумэну (2141).

Морис ранее возглавлял «Хартфорд» и «Каролину», «Торонто», а также «Виннипег».