Морис – 2-й тренер в истории с 1900 матчами в НХЛ
Главный тренер «Флориды» Пол Морис провел 1900-й матч в НХЛ.
Юбилейной для тренера «Пантерс» стала игра против «Лос-Анджелеса» (3:0).
Пол Морис стал вторым главным тренером в истории НХЛ, достигшим отметки 1900 матчей в регулярных чемпионатах.
Ранее это удалось Скотти Боумэну (2141).
Морис ранее возглавлял «Хартфорд» и «Каролину», «Торонто», а также «Виннипег».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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