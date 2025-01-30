Бобровский о 3:0 с «Лос-Анджелесом»: «Ребята упорно оборонялись. Это была плотная игра. Здорово набрать два очка»
Сергей Бобровский подвел итоги матча против «Лос-Анджелеса» (3:0).
Вратарь «Флориды» отбил все 29 бросков по своим воротам.
«Ребята, как всегда, упорно оборонялись, играли в тяжелую игру.
Это была отличная игра, плотная игра. Здорово набрать два очка», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Бобровский сделал 46-й шатаут в НХЛ и делит 8-е место с Хабибулиным среди европейских вратарей. У Вокоуна 51, лидирует Гашек – 81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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