Бобровский о 3:0 с «Лос-Анджелесом»: «Ребята упорно оборонялись. Это была плотная игра. Здорово набрать два очка»

Сергей Бобровский подвел итоги матча против «Лос-Анджелеса» (3:0).

Вратарь «Флориды» отбил все 29 бросков по своим воротам.

«Ребята, как всегда, упорно оборонялись, играли в тяжелую игру.

Это была отличная игра, плотная игра. Здорово набрать два очка», – сказал вратарь «Флориды » Сергей Бобровский .

Бобровский сделал 46-й шатаут в НХЛ и делит 8-е место с Хабибулиным среди европейских вратарей. У Вокоуна 51, лидирует Гашек – 81