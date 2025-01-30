Сушинский о том, как избежать травм в КХЛ: «Не выходить на лед. Хоккей – контактный вид спорта, повреждения неизбежны»
Максим Сушинский высказался о том, как избежать травм в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее стало известно, что КХЛ направила в клубы письмо с предупреждением о более жестких санкциях за травмы в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством.
«Вижу только одно решение – не выходить на лед. Другого варианта тут нет.
Это хоккей, в нем всегда были травмы, поскольку контактный вид спорта. Борьба на каждом участке площадки, поэтому повреждения неизбежны», – сказал чемпион мира Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем