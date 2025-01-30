Сушинский о том, как избежать травм в КХЛ: «Не выходить на лед. Хоккей – контактный вид спорта, повреждения неизбежны»

Максим Сушинский высказался о том, как избежать травм в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ направила в клубы письмо с предупреждением о более жестких санкциях за травмы в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством.

«Вижу только одно решение – не выходить на лед. Другого варианта тут нет.

Это хоккей, в нем всегда были травмы, поскольку контактный вид спорта. Борьба на каждом участке площадки, поэтому повреждения неизбежны», – сказал чемпион мира Максим Сушинский .