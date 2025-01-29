Сушинский о травме Ильенко: «Даже удаления не дал бы, Шалунов падал – так получилось, что на ногу. Куда ему было деваться? Игровой эпизод»
Максим Сушинский высказался о дисквалификации Максима Шалунова на 2 игры.
Форвард «Локомотива» в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) нанес травму Артему Ильенко, надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.
21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА.
«Честно говоря, даже удаления не дал бы в этом эпизоде. Шалунов падал, и так получилось, что на ногу. А куда ему было деваться, чем удержаться? Так что игровой эпизод.
Что касается момента с Никишиным, то Шалунов там сам испугался. Александр же не стал бить и попал под прыжок от испуга. Там, скорее, больше было самозащиты, чем желания сыграть жестко», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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