Сушинский о травме Ильенко: «Даже удаления не дал бы, Шалунов падал – так получилось, что на ногу. Куда ему было деваться? Игровой эпизод»

Максим Сушинский высказался о дисквалификации Максима Шалунова на 2 игры.

Форвард «Локомотива » в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) нанес травму Артему Ильенко , надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо » пропустит минимум месяц из-за травмы.

21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА .

«Честно говоря, даже удаления не дал бы в этом эпизоде. Шалунов падал, и так получилось, что на ногу. А куда ему было деваться, чем удержаться? Так что игровой эпизод.

Что касается момента с Никишиным, то Шалунов там сам испугался. Александр же не стал бить и попал под прыжок от испуга. Там, скорее, больше было самозащиты, чем желания сыграть жестко», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.