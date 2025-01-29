Давыдов о Шалунове: «Как он умудрился стать грязным игроком, хулиганом? Безобразие пора прекращать – он должен сидеть столько, сколько будет лечиться Ильенко!»
Форвард «Локомотива» в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) нанес травму Артему Ильенко, надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.
21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА.
– Мне понравилось, что судьи быстро разобрались в эпизоде с голом «Локомотива» и травмой Ильенко. Не стали чуть ли не часами смотреть повторы, как у нас это принято.
При этом у меня большой вопрос к форварду «Локомотива» Шалунова. Мощный, забивной парень, игрок уровня сборной России. Но как в последние месяцы он умудрился стать грязным игроком, хулиганом?
– Шалунов теперь наказан – двухматчевой дисквалификацией.
– Вы видели, как у Ильенко после удара клюшкой поехало колено? Страшная картинка! Я считаю, что в такой ситуации двумя матчами не отделаться.
Это безобразие пора прекращать – Шалунов должен сидеть столько же, сколько будет лечиться Ильенко! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий