Давыдов о Шалунове: «Как он умудрился стать грязным игроком, хулиганом? Безобразие пора прекращать – он должен сидеть столько, сколько будет лечиться Ильенко!»

Виталий Давыдов назвал Максима Шалунова хулиганом за грубую игру.

Форвард «Локомотива» в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо » (2:1) нанес травму Артему Ильенко , надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.

21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА.

– Мне понравилось, что судьи быстро разобрались в эпизоде с голом «Локомотива » и травмой Ильенко. Не стали чуть ли не часами смотреть повторы, как у нас это принято.

При этом у меня большой вопрос к форварду «Локомотива» Шалунова . Мощный, забивной парень, игрок уровня сборной России. Но как в последние месяцы он умудрился стать грязным игроком, хулиганом?

– Шалунов теперь наказан – двухматчевой дисквалификацией.

– Вы видели, как у Ильенко после удара клюшкой поехало колено? Страшная картинка! Я считаю, что в такой ситуации двумя матчами не отделаться.

Это безобразие пора прекращать – Шалунов должен сидеть столько же, сколько будет лечиться Ильенко! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Шалунов – главный негодяй в КХЛ?