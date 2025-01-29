Никишин оправился от сотрясения за 7 дней и сыграет за СКА завтра, а также на Матче звезд. Сообщалось, что защитник пропустит минимум 3 недели
23-летний защитник армейцев не играл с 21 января после сотрясения мозга, полученного в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2). Сообщалось, что он должен пропустить минимум три недели.
«Александр Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав!
У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы. Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100 процентов в ближайших матчах СКА без риска для здоровья.
Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче Звезд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», – сказано в сообщении пресс-службы СКА.
Ближайший матч армейцы проведут 30 января против «Спартака» в Москве.
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