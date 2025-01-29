Никишин оправился от сотрясения за 7 дней и сыграет за СКА завтра, а также на Матче звезд. Сообщалось, что защитник пропустит минимум 3 недели

Александр Никишин восстановился после травмы и завтра сыграет за СКА.

23-летний защитник армейцев не играл с 21 января после сотрясения мозга , полученного в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2). Сообщалось , что он должен пропустить минимум три недели.

«Александр Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав!

У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы. Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100 процентов в ближайших матчах СКА без риска для здоровья.

Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче Звезд . Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», – сказано в сообщении пресс-службы СКА .

Ближайший матч армейцы проведут 30 января против «Спартака» в Москве.

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