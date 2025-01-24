Крикунов о хите Шалунова против Никишина: «Удивлен реакцией КХЛ не давать дисквалификацию. Удар в голову, отрыв ног ото льда – это удаление до конца игры»
Владимир Крикунов высказался о хите Максима Шалунова против Александра Никишина.
Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2).
«Я удивлен реакцией лиги не давать большой штраф и дисквалификацию Шалунову за нарушение на Никишине. Удар в голову, отрыв ног ото льда – это удаление до конца игры. СДК сам признал, что нарушение было, выписав Шалунову штраф.
В итоге лучший защитник КХЛ не будет играть из-за сотрясения. Почему не выявили сразу? Не всегда можно определить по первым признакам, есть сотрясение или нет. Видимо, сам Никишин сказал, что готов играть», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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