Крикунов о хите Шалунова против Никишина: «Удивлен реакцией КХЛ не давать дисквалификацию. Удар в голову, отрыв ног ото льда – это удаление до конца игры»

Владимир Крикунов высказался о хите Максима Шалунова против Александра Никишина.

Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив » (5:2).

«Я удивлен реакцией лиги не давать большой штраф и дисквалификацию Шалунову за нарушение на Никишине . Удар в голову, отрыв ног ото льда – это удаление до конца игры. СДК сам признал, что нарушение было, выписав Шалунову штраф .

В итоге лучший защитник КХЛ не будет играть из-за сотрясения . Почему не выявили сразу? Не всегда можно определить по первым признакам, есть сотрясение или нет. Видимо, сам Никишин сказал, что готов играть», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.