Никишин должен пропустить минимум 3 недели из-за сотрясения мозга, заявили в КХЛ: «Лига ведет учет игроков, получавших такого рода травмы»

Александр Никишин пропустит три недели из-за травмы.

Защитник СКА получил сотрясение мозга после силового приема Максима Шалунова в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива».

«Врачи клуба оценивают характер, серьезность травмы и принимают решение о возможности продолжения хоккеистом матча.

В случае получения игроком во время матча травмы, которая может быть квалифицирована как «подозрение на сотрясение головного мозга», врач команды проводит диагностику, в том числе по протоколу SCAT-5.

При помещении в список травмированных хоккеист с травмой «сотрясение мозга» пропускает минимум три недели, а его возвращение возможно только при повторном медицинском обследовании.

Лига ведет учет игроков, получавших такого рода травмы, и при заявке на новый сезон они в обязательном порядке проходят МРТ головного мозга, помимо стандартных исследований, включенных в УМО», – сообщили в пресс-службе КХЛ.