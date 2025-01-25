Никишин должен пропустить минимум 3 недели из-за сотрясения мозга, заявили в КХЛ: «Лига ведет учет игроков, получавших такого рода травмы»
Защитник СКА получил сотрясение мозга после силового приема Максима Шалунова в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива».
«Врачи клуба оценивают характер, серьезность травмы и принимают решение о возможности продолжения хоккеистом матча.
В случае получения игроком во время матча травмы, которая может быть квалифицирована как «подозрение на сотрясение головного мозга», врач команды проводит диагностику, в том числе по протоколу SCAT-5.
При помещении в список травмированных хоккеист с травмой «сотрясение мозга» пропускает минимум три недели, а его возвращение возможно только при повторном медицинском обследовании.
Лига ведет учет игроков, получавших такого рода травмы, и при заявке на новый сезон они в обязательном порядке проходят МРТ головного мозга, помимо стандартных исследований, включенных в УМО», – сообщили в пресс-службе КХЛ.
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