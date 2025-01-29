Ротенберг о травмах Кузнецова и Никишина: «Не хотим, чтобы они стали инвалидами в жизни – если бить игрока в голову, это может плохо закончиться. Восстановление идет по-разному»

Роман Ротенберг рассказал о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.

32-летний форвард СКА не играет с 25 декабря из-за сотрясения мозга. Александр Никишин не выходит на лед с 21 января после аналогичного повреждения.

– Когда ждать Кузнецова?

– Мы ждем всех – Андронова , Толчинского, Грицюка , Кузнецова, Зинченко, Никишина. Со всеми работаем, мы заинтересованы в том, чтобы они как можно скорее вернулись на лед.

Но когда травма головы, не так все просто, восстановление проходит по-разному. Зависит от возраста и была ли история таких травм. У Кузнецова подобные случаи в НХЛ были. Удар в голову – такая вещь, если игрока будут бить в голову, в челюсть, это может очень плохо закончиться.

Никишин помоложе, у него первый случай такой, думаю, у него этот процесс пройдет быстрее. Он прошел все процедуры, тесты, МРТ. Это очень индивидуальная травма, чем меньше подобных травм, тем лучше для всех.

Борьба плечо в плечо только приветствуется, это и есть хоккей, мужской вид спорта. Ждем Кузнецова , возможно, после перерыва он уже сможет вернуться.

Он возвращался, начинал тренироваться, у него было высокое давление, мы запускали процессы заново. Циклами смотрим, наблюдаем. Можно даже покрутить велосипед, и человеку становится плохо.

Мы хотим, чтобы спортсмены играли в хоккей, но не хотим, чтобы они стали инвалидами в жизни, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг про удары в голову: «Предлагаю сразу давать дисквалификацию. Помните Линдроса? Думали, он побьет рекорд Гретцки, но он получил несколько ударов и закончил с хоккеем»