Ротенберг о травме Никишина: «Это шанс – важно посмотреть, как другие ребята возьмут на себя роль лидера. Хоккей – командная игра»
Постоянный капитан армейцев Александр Никишин получил сотрясение мозга в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2) после силового приема от Максима Шалунова.
– Никишин доигрывал прошлый матч с травмой, геройский поступок, но все же сегодня он вне состава. Сегодня [против «Динамо»] сыграет Зайцев. С составом все не гладко, но то, что не убивает, делает сильнее, так получается?
– Хоккей – командная игра. Бывают разные ситуации. Всем всегда нужно быть всем готовыми к тому, что нужно брать на себя роль лидера, ответственно относиться к каждой смене.
Это шанс для других игроков. Важно посмотреть, как другие ребята возьмут на себя роль лидера, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о травме Никишина: «Плотников будет капитаном СКА в матче с «Динамо». В ближайшие две‑три недели увидим Хайруллина, Воробьева, верю в возвращение Кузнецова»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий