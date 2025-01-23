Ротенберг о травме Никишина: «Это шанс – важно посмотреть, как другие ребята возьмут на себя роль лидера. Хоккей – командная игра»

Роман Ротенберг высказался о лидерах и ответственности игроков в СКА.

Постоянный капитан армейцев Александр Никишин получил сотрясение мозга в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом » (5:2) после силового приема от Максима Шалунова.

– Никишин доигрывал прошлый матч с травмой, геройский поступок, но все же сегодня он вне состава. Сегодня [против «Динамо»] сыграет Зайцев. С составом все не гладко, но то, что не убивает, делает сильнее, так получается?

– Хоккей – командная игра. Бывают разные ситуации. Всем всегда нужно быть всем готовыми к тому, что нужно брать на себя роль лидера, ответственно относиться к каждой смене.

Это шанс для других игроков. Важно посмотреть, как другие ребята возьмут на себя роль лидера, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о травме Никишина: «Плотников будет капитаном СКА в матче с «Динамо». В ближайшие две‑три недели увидим Хайруллина, Воробьева, верю в возвращение Кузнецова»