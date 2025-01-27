Костюченок о 4:5 от «Автомобилиста»: «Играли до конца, бились. Могли сделать камбэк, но не хватило времени»
Виктор Костюченок подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:5).
«Хорошая игра, обоюдоострая, было обилие голов. Мы забили, играли правильно, но в конце первого периода потеряли концентрацию и пропустили. Так и во втором периоде было.
В третьем периоде ненужные удаления надломили игру. Пришлось раскрываться, пропустили две контратаки. Играли до конца, бились, могли сделать камбэк, но не хватило времени.
Серия была бодрой, но хотелось набрать больше двух очков. «Автомобилист» – хороший соперник, воспользовались своими моментами. Не очень начали серию, но потом в двух играх показали хороший хоккей», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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