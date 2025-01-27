Заварухин о 5:4 с «Амуром»: «Победа далась тяжело. Небольшой вирус появился в команде, сочетания звеньев пришлось поменять»

Николай Заварухин высказался после матча против «Амура» (5:4).

«Автомобилист» одержал девятую победу подряд.

– Рады победе, она далась тяжело. В команде небольшой вирус появился, сочетания звеньев пришлось поменять, дали сыграть тем, кто не играл в прежних матчах.

Соперник здорово выглядел физически. Мы победили, наша серия продолжается. Эти игры показали, что настрой в команде хороший, есть жажда победы.

В концовке неправильно сыграли, ненужное удаление плюс за полторы минуты до конца были неправильные действия с нашей стороны, и соперник мог перевернуть игру.

– С чем связана потеря концентрации в конце?

– Соперник добавил, мы неправильно сыграли в своей зоне, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .

«Автомобилист» выиграл 9-й матч подряд. Команда Заварухина идет 2-й на Востоке