Форвард «Лады» Камара о неудачах Канады на МЧМ: «Все в мире стали играть лучше, а канадцы отошли от своего стиля – жесткого, агрессивного»
- Вы играли в молодежной сборной Канады в 2013 году. Как считаете, с чем связаны два подряд вылета в четвертьфинале МЧМ?
– Все в мире стали играть лучше, а Канада отошла от того стиля, который приносил ей успехи раньше: жесткого, агрессивного, который делал Канаду Канадой, – сказал форвард «Лады».
Молодежная сборная Канады дважды подряд завершила молодежный чемпионат мира на стадии четвертьфинала, оба раза проиграв Чехии.
Турнир 2025 года был для «кленовых» домашним – он проходил в столице страны Оттаве.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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