Форвард «Лады» Камара о неудачах Канады на МЧМ: «Все в мире стали играть лучше, а канадцы отошли от своего стиля – жесткого, агрессивного»

- Вы играли в молодежной сборной Канады в 2013 году. Как считаете, с чем связаны два подряд вылета в четвертьфинале МЧМ?

– Все в мире стали играть лучше, а Канада отошла от того стиля, который приносил ей успехи раньше: жесткого, агрессивного, который делал Канаду Канадой, – сказал форвард «Лады».

Молодежная сборная Канады дважды подряд завершила молодежный чемпионат мира на стадии четвертьфинала, оба раза проиграв Чехии.

Турнир 2025 года был для «кленовых» домашним – он проходил в столице страны Оттаве.