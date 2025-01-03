Канада вылетела в 1/4 финала МЧМ на 2-м турнире подряд, оба раза проиграв Чехии. Дома команда осталась без медалей впервые с 2019 года
Канада вылетела в 1/4 МЧМ 2-й год подряд, оба раза проиграв Чехии.
Молодежная сборная Канады под руководством Дэйва Кэмерона не смогла выйти в полуфинал турнира в Оттаве, уступив чехам (3:4).
Вылет в четвертьфинале стал для канадцев вторым подряд. В прошлом году команда завершила турнир в шведском Гетеборге на той же стадии, также проиграв Чехии (2:3).
Дома Канада осталась без медалей впервые с 2019 года, когда проиграла Финляндии (1:2 ОТ) в 1/4 финала турнира в Ванкувере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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