Терещенко об МЧМ: «Жаль, что не можем посмотреть на сборную России. Наши ребята были бы в порядке. Надеюсь, в ближайшем будущем нас вернут на соревнования»
Алексей Терещенко высказался о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ-2025.
Канадцы уступили Чехии со счетом 3:4.
«Я смотрел этот матч и очень удивился поражению Канады. Канадцы неплохо выглядели, много бросали, но чехи молодцы, и вратарь выручил у них. В целом поколение у канадцев хорошее, мне понравилась команда.
Жаль, что не можем посмотреть на сборную России на молодежном чемпионате мира. Наши ребята были бы в порядке.
Надеюсь, что в ближайшем будущем нас вернут на международные соревнования, и наши ребята покажут свой талант и будут снова брать вершины международного хоккея», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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