Терещенко об МЧМ: «Жаль, что не можем посмотреть на сборную России. Наши ребята были бы в порядке. Надеюсь, в ближайшем будущем нас вернут на соревнования»

Алексей Терещенко высказался о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ-2025.

Канадцы уступили Чехии со счетом 3:4.

«Я смотрел этот матч и очень удивился поражению Канады. Канадцы неплохо выглядели, много бросали, но чехи молодцы, и вратарь выручил у них. В целом поколение у канадцев хорошее, мне понравилась команда.

Жаль, что не можем посмотреть на сборную России на молодежном чемпионате мира. Наши ребята были бы в порядке.

Надеюсь, что в ближайшем будущем нас вернут на международные соревнования, и наши ребята покажут свой талант и будут снова брать вершины международного хоккея», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .