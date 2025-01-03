Канада впервые в истории проиграла 3 матча на домашнем МЧМ. На всех турнирах – впервые с 2016 года
Молодежная сборная Канады впервые в истории проиграла 3 матча на домашнем МЧМ.
Канадцы вылетели в 1/4 финала молодежного чемпионата мира в Оттаве, проиграв Чехии (3:4).
На групповом этапе команда под руководством Дэйва Кэмерона уступила Латвии (2:3 Б) и США (1:4). Ранее канадцы никогда не проигрывали более 2 матчей на домашних турнирах.
В целом турнир с 3 поражениями стал для «кленовых» первым с 2016 года. Тогда в Финляндии они также вылетели в 1/4 финала, уступив хозяевам турнира (5:6).
Антирекордным для Канады остается турнир 1998 года в Финляндии – 5 поражений в 7 играх (с учетом 2 проигрышей в матчах за 5-8-е места).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
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