Леонтьев о 4:2 с «Ладой»: «Для нас уже начался плей‑офф, поэтому был такой накал борьбы, эмоций. Парни – молодцы. выстояли, выдержали прессинг, забили хорошие голы»

Олег Леонтьев доволен победой «Нефтехимика» над «Ладой» (4:2).

«Важность поединка понимали и мы, и соперники, поэтому был такой накал борьбы, эмоций.

Парни – молодцы. Выстояли, выдержали прессинг, забили хорошие голы. Была сплоченная работа, мы заслужили эту долгожданную викторию.

Для нас уже начался плей‑офф, каждая следующая игра важна. Спасибо большое нашим болельщикам. Много хороших эмоций доставила сегодняшняя игра», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев.

«Нефтехимик » набрал 43 очка в Фонбет Чемпионате КХЛ и поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции. «Лада » потерпела четвертое поражение кряду и с 42 очками идет 10‑й. У идущей 8-й, в зоне плей-офф, «Сибири» 50 очков после 49 матчей.