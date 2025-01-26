«Нефтехимик» обошел «Ладу» в таблице и прервал серию из 6 поражений. Клуб из Тольятти проиграл в 4-й раз кряду

«Нефтехимик» прервал серию из поражений, а «Лада» продлила.

«Нефтехимик » обыграл «Ладу» (4:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и обошел ее в таблице.

Команда тренера Олега Леонтьева победила впервые после шести поражений подряд. «Нефтехимик» набрал 43 очка после 49 игр и идет 9-м на Востоке.

А у «Лады» 4-е поражение кряду. Команда тренера Павла Зубова занимает 10-е место на Востоке, имея 42 балла после 47 матчей.

У идущей 8-й, в зоне плей-офф, «Сибири» 50 очков после 49 матчей.