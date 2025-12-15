Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»

Фетисов отстранении россиян: важно поддержать тех, кто страдает не по своей вине.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов.

– Вы постоянно говорите, что изоляция сильно бьет по уровню спортсменов. За три года насколько сильно это сказалось на соревновательных способностях российских атлетов?

– Понятно, что есть виды спорта, которые соревнуются с секундомером, есть те, которые с весом... Атмосфера международных соревнований, конечно, важный момент. Бывает, что человек, который первый раз попадает на олимпийские игры, становится национальным героем. Потому что он об этом думал, тренировался у себя в стране, участвовал во внутренних соревнованиях, потом приехал и всех порвал. Такое же тоже бывает.

Здесь речь о том, насколько уровень внутренних соревнований и уровень поддержки наших болельщиков спортсменов, которые соревнуются на чемпионатах России – это важный момент психологический. Когда мы видим, что трибуны на внутренних соревнованиях пустые, то у спортсмена руки опускаются: помимо того, что нас нигде не пускают, мы еще и здесь нигде не нужны.

И здесь важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине, а по чей-то другой. Внутренний чемпионат в такой ситуации должен стать для нас критерием будущих побед, то есть поднимать уровень соревновательности, искать уникальных тренеров и гордиться тем, что мы не опустили руки, а развиваемся, – сказал Фетисов.