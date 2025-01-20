«Нефтехимик» в поддержку очистки Черного моря после разлива мазута сыграет с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» под лозунгом «Спасаем море»

«Нефтехимик» поддержал волонтеров, трудящихся на Черном море.

Сегодня клуб из Нижнекамска примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игроки «Нефтехимика» выйдут на игру в нашивках «Спасаем море» – в поддержку волонтеров, очищающих Черное море от разлива мазута.

«Сегодня наши игроки выйдут с нашивками «Спасаем море». Мы тоже заменяем лого в честь благотворительных матчей», – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, болельщики «Нефтехимика» также могут принять участие в благотворительной акции клуба.

«Забота об экологии и природе – это один из главных принципов в работе «Нефтехимика ». Мы уже несколько лет проводим экоматчи, а на этот раз игры с «Металлургом », «Витязем » и «Ладой» пройдут под лозунгом «Спасаем море».

Мы не могли остаться в стороне от происходящего на берегу Черного моря и проведем ближайшие игры совместно с Российским биологическим обществом в поддержку животного мира и волонтеров, которые в эти дни на черноморском побережье делают все возможное для спасения пострадавших птиц, рыб, животных и растительности.

Любой желающий, придя на матч или просто зайдя в наши социальные сети, сможет отсканировать QR-код и оказать посильную помощь, кто сколько сможет. Не оставайтесь в стороне. Давайте вместе спасем море!» – сказано в заявлении «Нефтехимика».