«Нефтехимик» в поддержку очистки Черного моря после разлива мазута сыграет с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» под лозунгом «Спасаем море»
Сегодня клуб из Нижнекамска примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игроки «Нефтехимика» выйдут на игру в нашивках «Спасаем море» – в поддержку волонтеров, очищающих Черное море от разлива мазута.
«Сегодня наши игроки выйдут с нашивками «Спасаем море». Мы тоже заменяем лого в честь благотворительных матчей», – говорится в заявлении клуба.
Кроме того, болельщики «Нефтехимика» также могут принять участие в благотворительной акции клуба.
«Забота об экологии и природе – это один из главных принципов в работе «Нефтехимика». Мы уже несколько лет проводим экоматчи, а на этот раз игры с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» пройдут под лозунгом «Спасаем море».
Мы не могли остаться в стороне от происходящего на берегу Черного моря и проведем ближайшие игры совместно с Российским биологическим обществом в поддержку животного мира и волонтеров, которые в эти дни на черноморском побережье делают все возможное для спасения пострадавших птиц, рыб, животных и растительности.
Любой желающий, придя на матч или просто зайдя в наши социальные сети, сможет отсканировать QR-код и оказать посильную помощь, кто сколько сможет. Не оставайтесь в стороне. Давайте вместе спасем море!» – сказано в заявлении «Нефтехимика».
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