Мамбеталиев о 4:3 с «Сибирью»: «Серьезно поговорили с ребятами после поражения от «Адмирала», что нельзя так относиться к работе. Молодцы, перетерпели, победили»

Галым Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Сибирью» (4:3 ОТ).

– Разговор был еще вчера после поражения с «Адмиралом». Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к своей работе.

Сегодня было желание хорошее, верили до конца, что сможем переломить, хотя и проигрывали. Мы над этими элементами очень много работали: «шесть на пять», «четыре на три».

Молодцы, перетерпели, победили. Думаю, что такие игры будут полезны особенно тем ребятам, которые сейчас зайдут в команду. Будут с хорошим настроением и хорошей отдачей продолжать дальше играть.

– Сегодня во втором периоде соперник переиграл нас по броскам и по времени владения шайбой. Почему так провалились?

– Хотели забить. Когда ты проигрываешь, все в атаку выбегают, и прозевали две контратаки, именно выходы в ноль. Да, могли нас и там похоронить. Хорошо сыграл Никита Бояркин , выручил, держал нас в игре.

Да, сделали корректировки по игре, потом перестали так бежать сломя голову вперед. Концентрация должна быть на высшем уровне, именно после потери шайбы.

Третий период – вышли с настроем, что можно перетерпеть и создать свои моменты, забить гол.

– Не первый раз «Барыс» снимает вратаря, но сегодня показалось, что розыгрыш был осознанный, и ощущение было, что забьем.

– Вышел Роман Старченко, который проводил только третий матч. Да, первые игры у него смазанные получились, но он потихоньку набирает форму. Также, я думаю, Батырлан Муратов наберет форму. Это игроки, которые могут разыграть, которые могут забить.

Повторюсь, мы работали над именно над этими розыгрышами. Ребята понимают, где стоять, где разыграть – сегодня это получилось, – сказал главный тренер «Барыса » Мамбеталиев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.