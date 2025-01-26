«Сибирь» проиграла «Барысу» в овертайме, пропустив за 26 секунд до конца 3-го периода. Казахстанцы прервали 12-матчевую серию поражений
«Сибирь» проиграла «Барысу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Астане и завершилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 4:3. Решающую шайбу на 62-й минуте забросил Никита Сетдиков, сделавший хет-трик. Казахстанцы отыгрались за 26 секунд до конца 3-го периода. Гол также на счету Сетдикова.
Новосибирцы прервали победную серию из двух матчей, но набрали очки в восьмой игре подряд. «Барыс» прервал серию поражений из 12 матчей.
Команда Вадима Епанчинцева занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 49 матчах. Следующую игру «Сибирь» проведет 2 февраля во Владивостоке против «Адмирала».
Астанинцы идут последними на Востоке, набрав 28 очков за 50 игр. 31 января «Барыс» встретится в гостях с «Авангардом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем