«Сибирь» проиграла «Барысу» в овертайме, пропустив за 26 секунд до конца 3-го периода. Казахстанцы прервали 12-матчевую серию поражений

«Сибирь» проиграла «Барысу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Астане и завершилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 4:3. Решающую шайбу на 62-й минуте забросил Никита Сетдиков , сделавший хет-трик. Казахстанцы отыгрались за 26 секунд до конца 3-го периода. Гол также на счету Сетдикова.

Новосибирцы прервали победную серию из двух матчей, но набрали очки в восьмой игре подряд. «Барыс » прервал серию поражений из 12 матчей.

Команда Вадима Епанчинцева занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 49 матчах. Следующую игру «Сибирь » проведет 2 февраля во Владивостоке против «Адмирала».

Астанинцы идут последними на Востоке, набрав 28 очков за 50 игр. 31 января «Барыс» встретится в гостях с «Авангардом».