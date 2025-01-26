«Баффало» интересуется Петтерссоном. «Ванкувер» может получить Байрэма и Козенса как компенсацию (Эллиотт Фридман)

«Баффало» интересуется Элиасом Петтерссоном.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клубы возобновили переговоры, которые могли начаться еще в декабре.

По неподтвержденным данным, тогда «Сейбрс» предлагали в качестве компенсации защитника Боуэна Байрэма и форварда Дилана Козенса .

«Переговоры продолжаются, и одна из команд, которая проявляет большой интерес – это «Баффало ». Есть и другие, но «Сейбрс» определенно в числе претендентов.

Думаю ли я, что клубы разговаривали друг с другом? Да. Я вижу, что «Ванкувер » заинтересован в этих игроках, а «Баффало» – в Петтерссоне », – сказал Эллиотт Фридман.

Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»