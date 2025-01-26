«Баффало» интересуется Петтерссоном. «Ванкувер» может получить Байрэма и Козенса как компенсацию (Эллиотт Фридман)
«Баффало» интересуется Элиасом Петтерссоном.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клубы возобновили переговоры, которые могли начаться еще в декабре.
По неподтвержденным данным, тогда «Сейбрс» предлагали в качестве компенсации защитника Боуэна Байрэма и форварда Дилана Козенса.
«Переговоры продолжаются, и одна из команд, которая проявляет большой интерес – это «Баффало». Есть и другие, но «Сейбрс» определенно в числе претендентов.
Думаю ли я, что клубы разговаривали друг с другом? Да. Я вижу, что «Ванкувер» заинтересован в этих игроках, а «Баффало» – в Петтерссоне», – сказал Эллиотт Фридман.
Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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